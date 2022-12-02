«Лучшая десятка в моем топе»: фанаты «Реала» в восторге от одного качества Родриго

Сборная Бразилии проиграла Камеруну со счетом 0:1 в последнем туре группового этапа ЧМ.

Несмотря на поражение команды Тите, поклонники мадридского «Реала» остались под большим впечатлением от выступления юного игрока их любимой команды. Болельщиков «сливочных» удивила универсальность Родриго.

Фанаты уверены, что Гоэс способен выступать на нескольких атакующих позициях одинаково качественно.

Делимся лучшими комментариями болельщиков:

💭 «Родриго в роли десятки взял меня на крючок! Как же хорош этот парень».

💭 «Просто назовите хоть одну атакующую позицию, на которой Родриго не смог бы сыграть».

💭 «Я в полнейшем восторге, он может делать буквально все в атаке».

💭 «Родриго официально лучшая десятка в моем личном топе. Я даже не знал, что он настолько универсален».

💭 «У него просто невероятный потенциал! Он гораздо талантливее Винисиуса, я вам говорю».

💭 «Он с каждым днем все больше прогрессирует. Просто представьте, как он будет играть через пару лет. Мы просто не можем отпустить этого парня!»

Согласны с мнением этих болельщиков? Как вам игра Родриго в матче против Камеруна?