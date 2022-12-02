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Двое представителей «Мадрида» признавались лучшими игроками матчей группового этапа ЧМ

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По ходу группового этапа чемпионата мира двое представителей «Мадрида» были признаны лучшими игроками матчей – речь о Феде Вальвреде и Луке Модриче, причем хорват удостоился награды дважды.

Лука Модрич (Марокко 0-0 Хорватия) и (Хорватия 0-0 Бельгия)

37-летний футболист был одним из самых активных игроков на поле в первом матче сборной Хорватии, а 90% его передач оказались точными (77/86).

Лука снова продемонстрировал выдающийся футбол против Бельгии. Ветеран был близок к тому, чтобы забить, выполнил один ключевой пас, а все его семь длинных передач оказались точными.

Феде Вальверде (Уругвай 0-0 Южная Корея)

Игрок «Мадрида» был самым активным плеймейкером своей команды в матче против Южной Кореи. Он выиграл 4 из 6 наземных дуэлей и точно выполнил 7 из 10 длинных передач.

Лука Модрич со сборной Хорватии продолжит борьбу в Катаре в плей-офф, а Феде Вальверде вернется в Мадрид.

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