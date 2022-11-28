Орельен Тчуамени - лидер среди полузащитников ЧМ по двум показателям

Орельен Тчуамени считается одним из самых талантливых игроков «Мадрида» и сборной Франции, статистика это подтверждает.

По данным Opta, у Тчуамени самый высокий процент выполненных передач среди полузащитников на чемпионате мира – 97% (мин.100 передач)

Кроме того, именно француз совершил наибольшее количество подкатов с перехватам (13), чем любой другой полузащитник.

Напомним, что сборная Франции уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира в Катаре, обыграв Австралию и Данию.