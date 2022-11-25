Вальверде в этом сезоне вошел в элиту мирового футбола: он уже стоит больше 100 млн

Феде Вальверде всего 24 года, но он старше всех футболистов, попавших с ним в топ-10 самых дорогостоящих игроков по версии специализированного портала Transfermarkt. Игрок «Мадрида» занимает пятую строчку в рейтинге: немецкий портал исследует огромное количество данных, хотя реальные суммы трансферов обычно значительно превышают их оценку.

На сегодняшний день уругвайца оценили в 100 млн евро: в этом сезоне Феде является ключевым игроком «Мадрида», а на Чемпионате Мира может стать звездой планетарного масштаба.

Вальверде в элите дорогих игроков: в рейтинг попали Эрлин Холанд (170 млн, 22 года), Килиан Мбаппе (160 млн, 23 года), Винисиус (120 млн, 22 года), Фил Фоден (110 млн, 22 года), Педри (100 млн, 19 лет), Джуд Беллингем (100 млн, 19 лет), Джамал Мусиала (100 млн, 19 лет) и Феде Вальверде. Топ-10 замыкают Гави (90 млн, 19 лет), Букайо Сака (90 млн, 21 год), Харри Кейн (90 млн, 29 лет).

Феде Вальверде не случайно получил похвалу от своего товарища по команде Тони Крооса:

«Если он продолжит в том же духе, то для него не будет границ. Он очень цельный игрок. Если он не видит решения с мячом, то просто идет на ворота соперника. Я большой фанат Вальверде. Думаю, что он будет игроком мирового класса для «Мадрида» на ближайшие 10 лет, как минимум».

Такая похвала от Тони Крооса дорогого стоит. Перед Класико немец написал в Twitter:

«Теперь Феде в тройке лучших в мире».

Контракт уругвайца с «Мадридом» рассчитан до 2027 года. Клуб угадал, насколько ценным будет игрок, и заблаговременно заключил с ним долгосрочный контракт. Есть только один футболист в команде, чье соглашение с клубом закончится позже, чем у Вальверде – это Орельен Чуамени, который только пришел в команду и заключил контракт на 6 лет.

Вальверде подписал новое соглашение с «Мадридом» в августе 2021 года. Его предыдущий договор заканчивался в 2025 году, но «сливочные» верят в футболиста, поэтому увеличили срок действия соглашения до 2027 года. На уругвайца сделал ставку Джуни Калафат еще будучи советником Флорентино Переса. Сегодня Калафат возглавляет скаутов мадридского «Реала». Феде обошелся клубу в 5 млн евро и сделал свои первые шаги в «Кастилье».

Уругваец – опора нынешнего «Мадрида», особенно в преддверии обновления команды – в полузащите еще играют две «священные коровы» Модрич (37) и Кроос (32), но их время постепенно уходит. Вальверде начал отличаться в прошлом сезоне, а в этом у него уже 8 голов и 4 ассиста. Он второй лучший бомбардир команды после Винисиуса (10).

«То, что делает Вальверде – необычно: у него впечатляющий удар, он силен в физическом аспекте, отлично играет вертикально с мячом…», – говорил о нем Анчелотти и был прав: сейчас Вальверде в элите мирового футбола.

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