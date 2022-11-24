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Луис Энрике: «Марко Асенсио – футболист мирового класса»

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике воздал должное Марко Асенсио, который был в стартовом составе команды в матче против Коста-Рики и стал автором одного из голов.

«Каждый раз, когда он выходит на поле в составе сборной, то показывает, что полон желания помочь, а также точность и индивидуальное мастерство. Марко – футболист мирового класса. Мы обсуждали с ним, над чем нужно еще поработать, и он это сделал. Когда Марко играет на позиции «девятки», то на него оказывается серьезное давление, тут от него требуется большая ответственность и усилие. Марко для нас – гарантия успеха, он подошел к чемпионату мира в отличной форме», - заверил тренер.

Посмотрим, услышит ли Луиса Энрике Карло Анчелотти, и изменится ли нестабильное положение Марко Асенсио в «Мадриде».

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