🎥Винисиус на ЧМ отдал голевую тривелой. Недавно бразилец отрабатывал этот прием под руководством Модрича
Бразилия разобралась с Сербией в первом туре группового этапа чемпионата мира.
Винисиус был главным поставщиком ассистов в этом матче. Второй гол Бразилии вообще можно внести в музей красивейших эпизодов в истории футбола. В этом мяче идеально все.
И невероятно зрелищный удар Ришарлисона:
И голевая Винисиуса:
Полузащитник «Реала» отдал ассист тривелой – это коронный прием Луки Модрича. Любопытно, что совсем недавно Винисиус тривелой забил гол на тренировке «королевского клуба», за это он удостоился похвалы от хорвата.
Болельщики «сливочных», разумеется, пришли в восторг от ассиста Вини.
Делимся комментариями фанатов:
💭 «Ваш первый матч на Мундиале? Воспользуйтесь приемом Луки Модрича, и успех вам гарантирован».
💭 «Винисиус превратился в Луку Модрича! Как же это здорово».
💭 «Лука отлично тренировал Вини, ученик почти превзошел учителя».
💭 «Винисиус должен поблагодарить Модрича за свой ассист на ЧМ! Все благодаря их тренировкам на базе «Мадрида», удивительная передача».
💭 «Это феноменально! Винисиус точно выучил этот прием от Луки, волшебство».
💭 «Какой ассист Винисиуса! Он отлично научился у Модрича тому, как правильно использовать внешнюю сторону стопы».
Уроки Луки точно не прошли даром.
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