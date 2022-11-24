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🎥Винисиус на ЧМ отдал голевую тривелой. Недавно бразилец отрабатывал этот прием под руководством Модрича

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Бразилия разобралась с Сербией в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Винисиус был главным поставщиком ассистов в этом матче. Второй гол Бразилии вообще можно внести в музей красивейших эпизодов в истории футбола. В этом мяче идеально все.

И невероятно зрелищный удар Ришарлисона:

И голевая Винисиуса:

Полузащитник «Реала» отдал ассист тривелой – это коронный прием Луки Модрича. Любопытно, что совсем недавно Винисиус тривелой забил гол на тренировке «королевского клуба», за это он удостоился похвалы от хорвата.  

Болельщики «сливочных», разумеется, пришли в восторг от ассиста Вини.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Ваш первый матч на Мундиале? Воспользуйтесь приемом Луки Модрича, и успех вам гарантирован».

💭 «Винисиус превратился в Луку Модрича! Как же это здорово».

💭 «Лука отлично тренировал Вини, ученик почти превзошел учителя».    

💭 «Винисиус должен поблагодарить Модрича за свой ассист на ЧМ! Все благодаря их тренировкам на базе «Мадрида», удивительная передача». 

💭 «Это феноменально! Винисиус точно выучил этот прием от Луки, волшебство».

💭 «Какой ассист Винисиуса! Он отлично научился у Модрича тому, как правильно использовать внешнюю сторону стопы».

Уроки Луки точно не прошли даром.   

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