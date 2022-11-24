Сеск Фабрегас прокомментировал выступление Азара на ЧМ

Бельгия обыграла Канаду с минимальным счетом 1:0 в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Полузащитник «Реала» Эден Азар появился в стартовом составе бельгийцев. Он провел на поле 62 минуты – это больше, чем все время Азара за последние 12 матчей в Ла Лиге, в которых он отыграл в общей сложности 59 минут.

В сети не прекращаются споры о качестве выступления Эдена в первой встрече Мундиаля. А бывший партнер полузащитника по «Челси», Сеск Фабрегас, похвалил бельгийца:

Вот что Франсеск написал в Твиттере:

«Приятно видеть, что Эден вновь играет (и играет хорошо) на большой сцене».

На твит Сеска поставили лайк больше 60 тысяч пользователей, а значит, многие разделяют его точку зрения.

А как вам выступление Азара в матче против Канады? Делитесь впечатлениями в комментах!