Карло Анчелотти признался, за какую сборную будет болеть на ЧМ: вы никогда не угадаете

Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти удивил многих, когда заявил, что будет болеть за Канаду на чемпионате мира.

К сожалению, сборная Италии уступила Северной Македонии в отборочных матчах, поэтому во второй раз подряд не принимает участие в турнире, поэтому итальянский тренер лишен возможности болеть за свою страну.

В интервью для радио Rai Uno Анчелотти признался: «На чемпионате мира я буду поддерживать Канаду, они давно не участвовали в турнире, к тому же это мой второй дом».

Напомним, что супруга Карло Анчелотти Марианн Баррена Макклэй – бизнесвуман из Канады, так что у тренера есть весомый повод для того, чтобы поддерживать Джона Хердмана.