Карло Анчелотти отметил игру Асенсио в матче Испания - Коста-Рика

Карло Анчелотти активно следит за стартовавшим чемпионатом мира и комментирует результаты матчей в своих социальных сетях. Вот что главный тренер «Мадрида» сказал об испанцах, обыгравших Коста-Рику со счетом 7:0.

«Игрок может выиграть матч, но титулы выигрывает команда. Сейчас я разберусь с Испанией: команда хороша, как на индивидуальном, так и на групповом уровне. Молодец, Асенсио», - написал Анчелотти.

Приятно, что тренер отметил работу своего игрока. Вообще, Анчелотти даже открыл для себя кое-что новое: Марко может быть полезен, как центрфорвард. Возможно, мы увидим его на этой позиции в «Мадриде» после завершения турнира в Катаре.