«Немного помялся, но использовать можно». Болельщик выставил на продажу мяч, прилетевший к нему на балкон от Феде Вальверде

Феде Вальверде так хотел спасти «Реал Мадрид» от первого поражения в Ла Лиге, что мощным ударом отправил мяч за пределы стадиона и попал точно на балкон соседнего дома.

Болельщик, которому прилетел мяч от Феде, не растерялся и выставил его на продажу онлайн, попросив 200 евро.

«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после того, как ударился об стену, но его можно использовать», – написал «пострадавший».

В настоящее время они находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от нового лидера «Барселоны» на два очка после 13 матчей.