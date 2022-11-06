Без Бензема и Рюдигера, но с Азаром и Тчуамени. Заявка «Мадрида» на матч с «Райо»

Карим Бензема и Антонио Рюдигер не помогут «Мадриду» в завтрашнем матче с «Райо» из-за травм. Французский нападающий по-прежнему чувствует себя плохо и снова выбыл из строя после 26 минут в матче с «Селтиком», а у немецкого центрального защитника перегрузка бедра, которая не позволит ему сыграть и в следующий четверг против «Кадиса» в последнем матче перед перерывом на Чемпионат мира.

Тони Кроос пропустит игру, получив удаление во время противостояния с «Жироной» на прошлой неделе.

Зато Орельен Тчуамени и Эден Азар вернулись к команде, восстановившись после перегрузки мышц, оба футболиста готовы завтра выйти на поле.

Вот как выглядит заявка Карло Анчелоттина матч «Мадрида» с «Райо»: