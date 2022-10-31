📸 Попало в трансляцию: защитник «Жироны» ударил Винисиуса, но остался безнаказанным

Болельщики «Реала» обратили внимание на очередной спорный эпизод в матче «Мадрида» с «Жироной».

Оказывается, на 52-й минуте встречи Давид Лопес головой ударил Винисиуса. Арбитр решил, что в этом эпизоде будет достаточно желтой карточки. А VAR не проявил никакого интереса к произошедшему.

Взгляните на это сами:

После удара Винисиус лежал на газоне, ему явно было больно.

Зато Тони Кроос досрочно покинул поле, получив первую красную карточку в своей профессиональной карьере. Просто необъяснимое поведение арбитра.

Как считаете, Лопес заслужил красную в эпизоде с Вини?