Антонио Рюдиегр берет пример с Пепе

Известно, кто служит вдохновением для Рюдигера.

«Мне нравится Пепе», - признавался немец во время презентации в «Мадриде».

Как и португалец, новый центральный защитник пришел в клуб, чтобы проявить себя: каждый выход в основе – это уже вызов. У Пепе были проблемы с травмами, а у Рюдигера – конкуренция с Алабой, Милитао и Начо.

И Рюдигер, и Пепе - бойцы. Антонио проявил мужество, решившись сыграть в класико в маске, а против «Эльче» в повязке, закрывающей травмированную зону на лице. Тут тоже можно вспомнить Пепе и его жуткое столкновение с Икером Касильясом в 2012 году в матче с «Валенсией»: португальский защитник доиграл первый тайм и был заменен в перерыве, а после матча доставлен в мадридскую больницу, где провел ночь в интенсивной терапии.

Цель Рюдигера не оправдать стоимость своего трансфера, как у Пепе, за которого заплатили 30 млн евро – рекорд для центрального защитника «Мадрида». Цель Рюдигера – разбить устоявшуюся пару центральных Милитао-Алаба, завоевавшую Ла Лигу и Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Пока перевес в пользу Алабы (1183 мин), потому что он может выполнять, как роль центрального, так и левого латераля. А вот между Милиато и Рюдигером разница не такая уж и большая: 864 против 808 в пользу бразильца.

Рюдигера похож на Пепе не только агрессивным стилем игры, но и харизмой – за четыре месяца немец сумел покорить мадридистов своим веселым нравом и танцами в раздевалке.