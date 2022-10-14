Камавинга вошел в число 20 финалистов премии Golden Boy

Эдуардо Камавинга и еще 19 футболистов моложе 21 года попали в число претендентов на премию Golden Boy, которую вручает итальянское издание Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе.

Торжественная церемония состоится 7 ноября в Турине, победителя определят 40 спортивных журналистов.

Камавинга дебютировал за «Реал Мадрид» в прошлом сезоне: провел 40 матчей, выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. На старте текущего сезона француз завоевал с командой четвёртый трофей – Суперкубок Европы.

Еще несколько месяцев назад Камавинга был лидером в борьбе за приз, но теперь главными фаворитами считаются Гави («Барселона») и Джуд Беллингем («Боруссия»).

Вот полный список из 20 претендентов: