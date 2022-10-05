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📸 «Реал» пропустил очень зрелищный гол от «Шахтера»

Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает в гостях донецкий «Шахтер».

«Королевский клуб» уже к 28-й минуте вел с разницей в два мяча. Отличились Родриго и Винисиус.

На 39-й минуте «Шахтер» сумел отыграть один гол, сделали это украинцы весьма эффектно. Михайличенко с фланга навесил в штрафную, а Зубков сумел идеально подстроиться под мяч и забить в падении:

А вот как на пропущенный гол отреагировал тренер «Мадрида»:

 Такой красивый мяч и пропустить не стыдно!

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