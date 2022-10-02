Карим Бензема хочет свети счеты с вратарем «Осасуны»

Возвращение на поле после травмы не бывает легким. Карим Бензема, который сегодня выйдет в стартовом составе в матче с «Осасуной», не станет исключением из этого правила – ему предстоит встреча с голкипером соперника Серхио Эррерой, о котором у француза остались не самые лучше воспоминания.

Последнее противостояние «Мадрида» и «Осасуны» на «Бернабеу» закончилось ничьей 0-0, потому что голкипер гостей омрачил вечер для Карима, отразив два пенальти француза.

Однако, даже такая неудача не смогла посеять сомнения в голове Бензема: в следующий раз ему выпало реализовать 11-метровый удар в полуфинале Лиги чемпионов с «МанСити»: он исполнил его в стиле Паненки и снова стал ключевым игроком «Мадрида».

Пока неизвестно, чем закончится сегодняшний матч на «Бернабеу», но одно ясно точно – Бензема захочет свести счеты с Серхио Эррерой.