Дешам: «Камавинга сделал то, чего я не хочу видеть снова». Показываем эпизоды игры Эдуардо, которые расстроили тренера

Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам, после проигрыша своей команды в матче против Дании заявил, что остался недоволен выступлением полузащитника «Мадрида»:
«Камавинга? Он сделал несколько вещей, которые я не хочу видеть снова».
Вот четыре эпизода, которые мог иметь в виду Дидье Дешам.
1. Слабая длинная передача:
2. Падение при владении мячом:
3. Плохая передача, которую легко перехватил соперник:
4. Потеря мяча в простой ситуации:
И все же выступление Эдуардо нельзя назвать провальным. Например, Камавинга попытался нанести несколько опасных ударов из-за пределов штрафной. Справедливости ради, вся сборная Франция в матче против датчан показала себя не с самой лучшей стороны.
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