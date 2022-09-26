Дешам: «Камавинга сделал то, чего я не хочу видеть снова». Показываем эпизоды игры Эдуардо, которые расстроили тренера

Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам, после проигрыша своей команды в матче против Дании заявил, что остался недоволен выступлением полузащитника «Мадрида»:

«Камавинга? Он сделал несколько вещей, которые я не хочу видеть снова».

Вот четыре эпизода, которые мог иметь в виду Дидье Дешам.

1. Слабая длинная передача:

2. Падение при владении мячом:

3. Плохая передача, которую легко перехватил соперник:

4. Потеря мяча в простой ситуации:

И все же выступление Эдуардо нельзя назвать провальным. Например, Камавинга попытался нанести несколько опасных ударов из-за пределов штрафной. Справедливости ради, вся сборная Франция в матче против датчан показала себя не с самой лучшей стороны.