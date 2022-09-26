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Дешам: «Камавинга сделал то, чего я не хочу видеть снова». Показываем эпизоды игры Эдуардо, которые расстроили тренера

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Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам, после проигрыша своей команды в матче против Дании заявил, что остался недоволен выступлением полузащитника «Мадрида»: 

«Камавинга? Он сделал несколько вещей, которые я не хочу видеть снова». 

Вот четыре эпизода, которые мог иметь в виду Дидье Дешам.

1. Слабая длинная передача:

2. Падение при владении мячом:

3. Плохая передача, которую легко перехватил соперник:

4. Потеря мяча в простой ситуации:

И все же выступление Эдуардо нельзя назвать провальным. Например, Камавинга попытался нанести несколько опасных ударов из-за пределов штрафной. Справедливости ради, вся сборная Франция в матче против датчан показала себя не с самой лучшей стороны.

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