«Это очень плохо»: Камавинга назвал свое единственное слабое место

В недавнем интервью для издания GQ Эдуардо Камавинга попросили описать себя. Вот что ответил полузащитник «Реала»:

«Я человек, который очень любит жизнь, и мне все равно, что говорят другие люди, меня интересует лишь мнение моих друзей и семьи. Я такой же, каким был три года назад. Я умный человек, который не потеряет голову от успеха. Всегда сохраняю хладнокровие. Я улыбчивый парень, такое солнышко. Я бы поменял только правую ногу: она очень плоха», – улыбаясь, сказал француз.

Левая нога Камавинга, бесспорно, очень хороша, но так ли слабо игрок работает правой ногой? На ум приходят некоторые эпизоды, которые заставляют не согласиться с Эдуардо.