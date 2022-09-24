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Время Лунина: голкипер «Мадрида» впервые со старта сезона вышел на поле

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Голкипер «Мадрида» Андрей Лунин сегодня получил свои первые минуты на поле со старта сезона. Андрей вышел в основе сборной Украины в матче Лиги Наций против Армении.

У Лунина почти не было работы – его команда победила с разгромным счетом 5-0. Только в самом начале матча голкипера побеспокоил нападающий соперника Лукас Селараян сильным, но безрезультатным ударом по воротам – Андрей совершил великолепный сэйв.

Лунин уже был в стартовом составе своей сборной в июньском матче Лиги Наций против Ирландии, а 27 июля он сыграл в товарищеской встрече «Мадрида» с «Америкой» и с тех пор не выходил на поле.

Андрей Лунин перешел в «Реал» в 2018 году, в прошлом сезоне он принял участие только в четырех матчах команды: дважды в Кубке Короля и дважды в Ла Лиге.

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