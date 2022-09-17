Про Пеле и Неймара все уже слышали. А кто еще поддержал Винисиуса после расистского скандала?

Кажется, все слышали о скандальном заявлении президента Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво. Мужчине не понравилось, что Винисиус празднует свои голы танцем: «Если ты хочешь танцевать самбу, то идешь в танцевальный зал, а на поле необходимо уважать коллег и перестать обезьянничать».

Общественность сочла это высказывание расистским. Действительно, почему, скажем, Гризманну танцевать после забитого мяча можно, а Винисиусу – нет.

К счастью, полузащитника «Реала» поддержали многие футболисты. О высказываниях Пеле и Неймара все уже слышали. А что говорят другие?

Паулиньо (леверкузенский «Байер»)

Лукас Пакета («Вест Хэм»)

«Предупреждение. Это только начало! Танцуй и танцуй!»

Милитао («Реал»)

«Мой брат, Вини, праздновать голы – это твое право. Никакие расистские комментарии не могут этого у тебя отнять. Ты можешь на меня рассчитывать! В футболе и за его пределами должно быть максимальное уважение к каждому из нас»

Тиаго Силва («Челси»)

«Танцуй, брат! Всегда будь собой. Не позволяй лишить тебя этого счастья! Это абсолютное неуважение!»

Рафинья («Барселона»)

«Хочу видеть танец! Хочу видеть счастье!»

Камавинга («Реал»)

«Парнишка».

Габриэл Жезус («Арсенал»)

«Танцуй, Вини!»

Габриэл Магальяэс («Арсенал»)

«Танцуй всегда, брат!»

Бруно Гимараэс («Ньюкасл»)

«Этому нет оправдания! Если человек говорит такое в прямом эфире, представьте, что он себе позволяет за закрытыми дверьми. Будет просто удивительно, если этот человек не понесет наказания».

Не осталась в стороне и сборная Бразилии. Официальный аккаунт команды поделился видео танцующих футболистов и написал:

«Будут танцы, дриблинг, но прежде всего уважение. В четверг вечером наш спортсмен, Винисиус Жуниор, стал объектом расистских высказываний. Сборная Бразилии проявляет солидарность и призывает (танцевать – прим. ред.)».

В сети набирает популярность хэштег #BailaViniJr.

Пользователи используют хэштег, чтобы поддержать Винисиуса и выступить против расизма.