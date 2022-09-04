«Мадрид» включил двух игроков «Кастильи» в заявку на участие в ЛЧ

УЕФА опубликовало список футболистов, которых «Реал Мадрид» заявил для участия в Лиге чемпионов. В списке 25 игроков: 23 представителя первой команды и двое из младших категорий.

Среди двоих счастливчиков, которых «Реал Мадрид» включил в заявку в главный турнир Европы – Икер Браво и Винисиус Тобиас.

Икер Браво – звездный трансфер «Мадрида» для «Кастили». Этим летом 17-летний футболист переехал в столицу Испании из «Байера» на правах аренды с возможностью выкупа. Икер – одна из жемчужин испанского футбола, в «Реале» на него возлагают большие надежды. Некоторые даже считают, что именно Браво станет приемником Карима Бензема.

Винисиус Тобиас попал в «Мадрид» в апреле из «Шахтера». До конца этого сезона латераль находится в аренде в Королевском клубе, он уже дебютировал за первую команду в товарищеском матче во время тура по США.

Вот список игроков, которых «Реал Мадрид» заявил для участия в ЛЧ:

Вратари

​1Куртуа

13 ​Лунин

​Защитники ​

2 Карвахаль ​

23 Менди ​

3 Милитао

​4 Алаба ​

6 Начо

​22 Рюдигер

5 ​Вальехо

​16 Одриосола ​

37 Винисиус Тобиас

​Полузащитники

​10 Модрич

​8 Кроос ​

18 Тчуамени ​

12 Камавинга

​19 Себальос ​

15 Вальверде ​

17 Лукас Васкес

​Нападающие

​9 Бензема

​7 Азар

​20 Винисиус

​21 Родриго

​24 Мариано

​11 Марко Асенсио ​

36 Икер Браво