«Мадрид» включил двух игроков «Кастильи» в заявку на участие в ЛЧ

УЕФА опубликовало список футболистов, которых «Реал Мадрид» заявил для участия в Лиге чемпионов. В списке 25 игроков: 23 представителя первой команды и двое из младших категорий.
Среди двоих счастливчиков, которых «Реал Мадрид» включил в заявку в главный турнир Европы – Икер Браво и Винисиус Тобиас.
Икер Браво – звездный трансфер «Мадрида» для «Кастили». Этим летом 17-летний футболист переехал в столицу Испании из «Байера» на правах аренды с возможностью выкупа. Икер – одна из жемчужин испанского футбола, в «Реале» на него возлагают большие надежды. Некоторые даже считают, что именно Браво станет приемником Карима Бензема.
Винисиус Тобиас попал в «Мадрид» в апреле из «Шахтера». До конца этого сезона латераль находится в аренде в Королевском клубе, он уже дебютировал за первую команду в товарищеском матче во время тура по США.
Вот список игроков, которых «Реал Мадрид» заявил для участия в ЛЧ:
Вратари
1Куртуа
13 Лунин
Защитники
2 Карвахаль
23 Менди
3 Милитао
4 Алаба
6 Начо
22 Рюдигер
5 Вальехо
16 Одриосола
37 Винисиус Тобиас
Полузащитники
10 Модрич
8 Кроос
18 Тчуамени
12 Камавинга
19 Себальос
15 Вальверде
17 Лукас Васкес
Нападающие
9 Бензема
7 Азар
20 Винисиус
21 Родриго
24 Мариано
11 Марко Асенсио
36 Икер Браво
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