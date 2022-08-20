Камавинга готов повторить свой прошлогодний успех против «Сельты» в сегодняшнем матче

Сегодня «Реал Мадрид» играет в гостях у «Сельты», Камавинга выйдет в стартовом составе. Француз многого ждет от этого матча, после прошлой игры у него остались отличные воспоминания. Именно в матче с «Сельтой», хотя и на «Бернабеу», Камавинга дебютировал в футболке «Мадрида» год назад.

Француз очень удачно начал и даже забил гол в дебютном матче, когда публика впервые после пандемии вернулась на трибуны «Бернабеу». Игра завершилась со счетом 5-2 в пользу «сливочных».

Сейчас Камавинга уже более опытный игрок, он понимает, чего от него хочет Карло Ачнелотти, прогрессирует и пользуется поддержкой болельщиков. Сегодняшний матч – отличная возможность для футболиста проявить себя.