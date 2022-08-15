«Это полнейшая катастрофа»: фанаты разнесли трех игроков «Реала» после матча с «Альмерией»

Действующий чемпион Испании показал не самую уверенную игру в первом матче нового сезона Ла Лиги против «Альмерии». «Реал» проигрывал дебютанту высшего дивизиона чемпионата Испании почти час, но во втором тайме голы Васкеса и Алабы помогли «сливочным» забрать три очка.

Фанаты «королевского клуба» остались недовольны игрой Камавинги, Рюдигера и Тчуамени. Свои негативные эмоции болельщики решили вылить в интернет.

Вот несколько комментариев фанатов:

«Рюдигер, Камавинга и Тчуамени – это полнейшая катастрофа».

«Что это вообще за защита у Мадрида? Это разве улучшение? Тчуамени, Рюдигер, Камавинга еще не готовы. Парни даже не могут удержать мяч в центре поля. К чему такое давление?»

«Рюдигера дважды застали врасплох, но это было ожидаемо, учитывая, что это первая игра для пары Начо и Рюдигера».

«Тчуамени выглядел, как Мактоминей».

«Тчуамени буквально прятался от мяча».

«Тчуамени…116 миллионов евро».

«Рюдигер и Тчуамени еще борются. Нелегко сразу адаптироваться в Мадриде, это гораздо более высокий уровень».

«Рюдигеру нужно проснуться, пока не стало слишком поздно».

А как вам дебют новичков? Что думаете об игре Камавинги?