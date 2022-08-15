«Это полнейшая катастрофа»: фанаты разнесли трех игроков «Реала» после матча с «Альмерией»

Действующий чемпион Испании показал не самую уверенную игру в первом матче нового сезона Ла Лиги против «Альмерии». «Реал» проигрывал дебютанту высшего дивизиона чемпионата Испании почти час, но во втором тайме голы Васкеса и Алабы помогли «сливочным» забрать три очка.
Фанаты «королевского клуба» остались недовольны игрой Камавинги, Рюдигера и Тчуамени. Свои негативные эмоции болельщики решили вылить в интернет.
Вот несколько комментариев фанатов:
«Рюдигер, Камавинга и Тчуамени – это полнейшая катастрофа».
«Что это вообще за защита у Мадрида? Это разве улучшение? Тчуамени, Рюдигер, Камавинга еще не готовы. Парни даже не могут удержать мяч в центре поля. К чему такое давление?»
«Рюдигера дважды застали врасплох, но это было ожидаемо, учитывая, что это первая игра для пары Начо и Рюдигера».
«Тчуамени выглядел, как Мактоминей».
«Тчуамени буквально прятался от мяча».
«Тчуамени…116 миллионов евро».
«Рюдигер и Тчуамени еще борются. Нелегко сразу адаптироваться в Мадриде, это гораздо более высокий уровень».
«Рюдигеру нужно проснуться, пока не стало слишком поздно».
А как вам дебют новичков? Что думаете об игре Камавинги?
Комментарии