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Камавинга, Азар и Винисиус: болельщики «Реала» выбрали игроков, которые должны выйти в стартовом составе против «Айнтрахта»

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Эден Азар Эден Азар
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Фанаты явно ждут сюрпризов от дона Карло Анчелотти.

Сегодня «Реалу» предстоит попробовать завоевать первый трофей сезона – в среду вечером они сыграют с « Айнтрахтом» в финале Суперкубка УЕФА .

Болельщики «Реала» выбрали состав для начала игры, неожиданно три игрока стали самыми желанными для мадридистов — Эден Азар, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.

Вот как фанаты объяснили свой выбор:

Надин Зидан: «Эден Азар. Я искренне люблю этого парня и хочу, чтобы он снова блистал. Кстати, у него есть опыт побед над Франкфуртом».

Теофилус Амоако: «Я бы хотел увидеть лучшую версию Эдена Азара на поле, если бы ему дали игровое время».

Майкл Какали: «Винисиус сыграет левого вингера. Потому что он владеет этой позицией, и на данный момент она принадлежит ему по праву собственности».

M.Adam91: «Камавинга, просто потому, что я хочу увидеть победу с его участием».

Мбонгисен Мабхен: «Камавинга в полузащите, мне нравится его игра»

У Карло Анчелотти уже есть зарекомендовавший себя стартовый состав, однако еще неизвестно, какие изменения он внесет в таком важном матче, ведь в команде есть звездные новички.

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