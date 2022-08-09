Три важных вопроса для Карло Анчелотти перед Суперкубком

«Реал Мадрид» и «Айнтрахт» встретятся уже завтра, чтобы разыграть Суперкубок Европы.

Перед матчем Карло Анчелотти предстоит принять три ключевых тактических решения.

Кто сыграет слева в защите?

У «Мадрида» в распоряжении прекрасные футболисты, способные играть на левом фланге в обороне: Менди, Рюдигер и Алаба. Когда немец только перебрался в Королевский клуб, многие ждали, что Карло поставит его в центр обороны, а Алабу передвинет на левый фланг.

Однако, главный тренер удивил всех, задействовав Рюдигера слева. Это не типичная позиция для футболиста, но Анчелотти верит, что Руди способен играть там.

Разбить или нет трио Каземиро-Кроос-Модрич?

Кроос, Модрич и Каземиро – игроки мирового класса, но они не молодеют. Камавинга, Себальос и новичок «Мадрида» Тчуамени нуждаются в большем игровом времени.

Карло должен принять решение, доверится ли он старой гвардии или попробует что-то новое, например выставит Камавингу вместо Крооса.

Кто сыграет в атаке справа?

У «Мадрида» большой выбор футболистов, готовых сыграть справа в атаке. Вальверде, по сути, получил место в «основе» в прошлом сезоне, но Асенсио, Родриго и Азар не хотят быть запасными.

Возможно, выбор именно на этой позиции станет самым сложным для Карло перед матчем в Хельсинки. Все четверо игроков обладают разными характеристиками, главный тренер должен решить, кто из них будет полезнее всего против «Айнтрахта».