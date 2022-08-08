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Алаба и Кроос VS Гетце и Роде: бывшие одноклубники вновь встретятся в Суперкубке УЕФА

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В среду мадридский «Реал» поборется с «Айнтрахтом» из Франкфурта за Суперкубок УЕФА. В преддверии таких крупных матчей всегда интересно поискать какие-то параллели и переплетения, связывающие соперников. 

В последний раз «сливочные» встречались с «орлами» аж 62 года назад! В финале Кубка чемпионов в 1960 году команды устроили настоящее шоу, забив на двоих десять мячей. «Королевский клуб» сумел обыграть соперника со счетом 7:3. 

1960 год. 18 мая. Кубок Чемпионов 1959-1960. Реал Мадрид (Испания) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) 7:3 Финал

Но вернемся в наши дни. 10 августа на стадионе в Хельсинки состоится необычная встреча бывших одноклубников.

Тони Кроос, Давид Алаба, Марио Гетце и Себастьян Роде ранее защищали цвета мюнхенской «Баварии», а теперь сразятся друг с другом за Суперкубок УЕФА. И хоть игроки выступали за мюнхенцев в разное время, их карьеры переплетались на разных этапах.

Нынешнее игроки «Реала» Кроос и Алаба после скитаний по клубам Бундеслиги наконец встретились в «Баварии» в сезоне 2011/12. Через 12 месяцев Тони и Давид вместе с Рекордмайстером завоевали титул Лиги чемпионов, одолев дортмундскую «Боруссию». За триумфом мюнхенцев с трибуны наблюдал нынешней игрок «Айнтрахта», а тогда футболист «шмелей», Марио Гётце. 

Уже меньше, чем через несколько месяцев после поражения в финале ЛЧ, немец официально присоединился к Кроосу и Алабе в Мюнхене. Будущие соперники в борьбе за Суперкубок УЕФА-2022, Тони и Марио, на тот момент уже были отлично знакомы – оба защищали цвета сборной Германии. Парни вместе стали чемпионами мира в 2014 году.

Не будем забывать про четвертого героя нашей истории – Себастьяна Роде. Кроос и Роде вместе выступали за сборную Германии до 17 лет, но их клубные карьеры так и не пересеклись: в 2014 году, когда Роде перешел из «Айнтрахта» в «Баварию», Кроос переехал из Мюнхена в Мадрид.

В «Баварии» Алаба, Гетце и Роде провели вместе два сезона, они сумели дважды выиграть Бундеслигу и один раз подняли над головой кубок Германии. В 2016 году Роде и Гетце покинули столицу Баварии и перебрались в Дортмунд. Алаба же играл за мюнхенцев до 2021 года, а затем перешел в мадридский «Реал», где вновь встретился со своим старым товарищем  – Тони Кроосом. 

Toni Kroos: "David Alaba has enough quality for Real Madrid, but quality is not always enough" - Football España

Роде и Гётце вместе проведут в Дортмунде один сезон и завоюют Кубок Германии. Игроки вновь встретятся в «Айнтрахте» уже в 2022 году.  

Такое вот занимательное переплетение карьер. 

10 августа этот квартет встретится в Хельсинки, но теперь Кроос и Алаба будут на одной стороне, а Роде и Гетце – на другой. Совсем скоро узнаем, помешает ли футболистам давняя дружба одолеть соперника.  

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