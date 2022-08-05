Стало известно, о чем беседовали Перишич и Модрич перед переходом Ивана в «Тоттенхэм»

Иван Перишич созвонился с Лукой Модричем, своим партнером по сборной Хорватии, чтобы узнать его мнение о переходе Ивана в «Тоттенхэм».

Перишич перебрался в Лондон из миланского «Интера» на правах свободного агента. 33-летний футболист стал первым хорватом, перешедшим в «Тоттенхэм» с тех пор, как Модрич перебрался в мадридский «Реал» летом 2012 года.

В интервью изданию Sky Sports новичок «шпор» рассказал о разговоре с Лукой: «После того, как я в первый раз поговорил с тренером, я также позвонил Луке. Я сказал ему, что возможно перейду в его бывший клуб, и он рассказал мне столько всего хорошего о команде. Он ведь играл на старом стадионе, тренировался на старой базе, но сейчас здесь все новое, современное».

В «Тоттенхэме» Модрич носил 14-й номер, под этим же номером за «шпор» будет играть Иван. Перишич решил уточнить мнение Луки и об этом:

«Мы будем носить один и тот же номер. Я попросил у него разрешения, и он согласился. Знаете, это было весело».

Летом 2008 года Модрич перебрался из загребского «Динамо» в «Тоттенхэм» за 16,5 млн фунтов стерлингов, что стало рекордным трансфером для «шпор». После четырех лет в Англии «Челси» хотел купить Модрича за 40 миллионов фунтов стерлингов, но «Тоттенхэм» отказался продавать хорвата своему принципиальному сопернику.

В конце концов, летом 2012 года Модрич перешел в мадридский «Реал». Сообщалось, что сумма трансфера составила 42 миллиона евро с учетом бонусов. Первый контракт Модрича и «сливочных» был рассчитан на пять лет, а зарабатывал игрок, по информации некоторых СМИ, 150 тысяч евро в неделю.