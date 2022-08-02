Трансфер Де Томаса в «Реал» сорвался: нападающий и клуб не договорились по одному принципиальному вопросу

Воспитанник мог вернуться в родной клуб, но нет.

По словам Марио Кортеганы, бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль де Томас отказался от возможности вернуться в «Лос-Бланкос» этим летом.

Испанский нападающий не хочет играть в качестве дублера Карима Бензема, потому что это негативно повлияет на его шансы сыграть за Испанию на чемпионате мира в ноябре.

«Реалу» придется полагаться на Мариано или использовать другие тактиеские варианты (Азар или Родриго в качестве ложной девятки), если они не смогут получить нового нападающего этим летом.

По словам Кортеганы, сейчас между де Томасом и «Реалом» больше нет никаких переговоров. В понедельник стало известно, что Борха Майораль перешел из «Реала» в «Хетафе».