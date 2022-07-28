Йович посылает Анчелотти сообщение из Флоренции

Жизнь Луки Йовича изменилась с тех пор, как он приземлился во Флоренции. Буквально за пару недель предсезонки нападающий забил больше голов, чем за два с половиной сезона в Королевском клубе: 5 против 3. В интервью для DZAN серб намекнул, что если у него что-то и не получилось в столице Испании, то всему виной методы Карло Анчелотти.

«Мне нужен был такой тренер, который заставляет меня упорно работать. Я надеюсь многого добиться под руководством Винченцо Итальяно», - заявил серб. Достаточно четкое сообщение, показывающее отношение футболиста к тренировкам в «Мадриде».

Йович также рассказал о причинах, по которым остановил свой выбор на «Фиорентине».

«Я выбрал «Фиорентину» по нескольким причинам, но самое главное – амбиции команды и выбор атакующего футбола. «Фиорентина» - один из немногих клубов Италии, играющий от атаки. Кроме того, много сербских футболистов смогли здесь проявить себя».

Похоже, что Лука Йович счастлив в новом клубе, по контракту он должен оставаться во Флоренции до 2024 года.