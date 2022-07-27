«Они привнесли в игру много энергии»: Анчелотти выделил двух полузащитников в матче с «Реала» «Америкой»

В рамках предсезонной подготовки мадридский «Реал» провел товарищеский матч против мексиканской «Америки». «Королевский клуб» не смог одолеть соперника, игра закончилась со счетом 2:2. У мадридцев забить смогли Бензема и Азар.

После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сделал комплимент некоторым игрокам своей команды:

«Второй тайм получился более рок-н-ролльным, потому что Себальос и Камавинга сменили позиции. Оба показали себя хорошо и привнесли в игру много энергии. Себальос отлично обращался с мячом».

Дани Себальос и Эдуардо Камавинга играли в качестве центральных полузащитников во втором тайме против «Америки», а Орельен Тчуамени выступил в роли опорника.

Пока неизвестно, останется ли Себальос в «Реале». Анчелотти, похоже, остается большим поклонником таланта 25-летнего футболиста.