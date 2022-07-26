Есть еще порох в пороховницах: «Мадрид» может усилить атаку одним из ветеранов

«Реал Мадрид» не теряет из виду трансферный рынок и присматривается к футболистам, которые могли бы стать дублерами Карима Бензема. Если команду покинут Борха Майораль, Мариано, Марко Асенсио или Дани Себальос, то новый игрок точно пригодится. Портал Fichajes,net опубликовал список нападающих, которые могли бы заинтересовать «Реал Мадрид».

Кавани

35-летний уругваец доработал свой контракт с «МЮ» и пока без команды. Казалось, что он близок к переходу в «Вильярреал», но трансфер не состоялся.

Белотти

Контракт 28-летнего нападающего с «Торино» истек, Андреа сейчас в статусе свободного агента. Его услуги предлагают нескольким командам, прежде всего клубам АПЛ.

Жиру

Еще один ветеран, 35-летний нападающий играет в «Милане», его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2023 года. Но его трансфер в «Мадрид» кажется сомнительным по причине плохих отношений француза с Каримом Бензема.

Джеко

И снова ветеран. 36-летний Джеко выступает за «Интер», он связан контрактом до 2023 года. Однако, возвращение Лукаку существенно сократит его игровое время. Несколько раз его связывали с «Мадридом», но Анчелотти не очень склонен подписывать боснийца.