Болельщики «Реала» выбрали пять опытных нападающих, способных стать дублером Бензема

Разные источники сообщают о том, что мадридский «Реал» собирается подписать опытного нападающего, который сможет стать дублером Карима Бензема, если Мариано и Майораль покинут клуб этим летом.

У фанатов «королевского клуба» есть свои кандидатуры футболистов, способных справиться с этой ролью. Делимся самыми популярными вариантами:

1. Криштиану Роналду

Многие болельщики считают наилучшим кандидатом португальскую суперзвезду. Однако, кажется, Роналду не обрадуется роли игрока скамейки запасных.

2. Эдин Джеко

Джеко 36 лет. В прошлом сезоне Серии А он провел 36 матчей, в которых забил 13 голов. Не так давно боснийский нападающий был предложен «Реалу» «Интером».

3. Дуван Сапата

Нападающему «Аталанты» 31 год, но он все еще достаточно силен, чтобы обеспечить высокий уровень игры для такой команды, как «Реал».

4. Мауро Икарди

Аргентинский нападающий переживает не лучшее время в «ПСЖ», особенно плохо он выглядит на фоне Мбаппе, Месси и Неймара. Однако его выступление в миланском «Интере» показывает, что в общем-то он хороший нападающий, способный поддержать Бензема.

5. Рауль де Томас

Наконец, некоторые мадридские болельщики хотели бы, чтобы клуб дал шанс своему бывшему нападающему, который очень хорошо выступал в Ла Лиге за «Эспаньол». В последнем сезоне Рауль провел 34 игры и сумел забить 17 мячей.