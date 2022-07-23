📹 Антонио Рюдигер вырубил Эдена Азара, бельгиец не смог завершить тренировку

Защитник сборной Германии присоединился к «Мадриду», как свободный агент этим летом. Рюдигер готовится дебютировать за новую команду в Класико в Вегасе.

Во время последней тренировки от действий новичка пострадал Эден Азар. Бельгийцу не везет с травмами с тех пор, как он перешел в Королевский клуб, и вот теперь он рискует получить новую после удара Рюдигера по лодыжке во время упражнения рондо.

29-летний футболист вступил в контакт с Азаром, после чего тот закричал.

Несколько товарищей по команде выглядели шокированными, схватились за головы. Болельщики не меньше удивились агрессивным действиям Рюдигера.

«Все на Рюдигера смотрят и такие: «Ты хочешь отправить его туда, откуда он пришел?».

«Бро, тебе надо успокоиться».

«Вы только посмотрите на этот подкат Рюдигера и особенно на реакцию других игроков».

«В «Челси» в этом сезоне травм будет меньше, ха-ха».

Испанское издание Marca сообщает, что Азар может пропустить Класико, потому что он был не в состоянии завершить тренировку.