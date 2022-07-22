Рейтинг полузащитников «Реала»: от худшего к лучшему

Многие считают, что полузащита — самый важный элемент игры любой команды. Согласитесь, полузащитники «Реала» сыграли огромную роль в завоевании трофеев Лиги чемпионов и Ла Лиги в прошлом сезоне.

Однако не все полузащитники внесли равный вклад в победы «Реала». Мы уже составили рейтинг нападающих «королевского клуба», сегодня взглянем на полузащиту «сливочных».

Худший

Дани Себальос

Совсем не плохой игрок во всех отношениях, однако испанец по-прежнему остается последним полузащитником в иерархии мадридцев. Даже Карло Анчелотти признал, что Дани заслужил больше игрового времени в прошлом сезоне, но сейчас в клубе слишком высокая конкуренция.

Середняк

Эдуардо Камавинга

У француза высокий потенциал, но ему еще есть над чем работать. Камавинге не хватает самообладания, он мог бы привнести в атаку гораздо больше. У Эдуардо есть талант, ему просто нужно время, чтобы развить его.

Хорошие

Федерико Вальверде

Хоть Феде далеко не всегда попадал в стартовый состав «сливочных» в сезоне 2021/22, его вклад в прошлогодний успех «Реала» неоспорим. Универсальность и трудолюбие Феде — вот причины, по которым любой тренер хотел бы видеть его в своей команде.

Каземиро

Бразилец по-прежнему остается одним из лучших опорных полузащитников в мире. В прошлом сезоне, однако, Каземиро выступал не совсем убедительно.

Орельен Тчуамени

Новичок «Реала» еще не успел проявить себя в Мадриде. Тем не менее, он был ключевым игроком «Монако» в том году, а также одним из лучших полузащитников лиги.

Лучшие

Тони Кроос

Немец медленно входил в прошлый сезон из-за травм, но как только он набрал форму, Кроос снова стал одним из лучших полузащитников как минимум в «Реале».

Лука Модрич

Несмотря на свой возраст, Модрич провел невероятный сезон. Сердце полузащиты «сливочных», Лука оказался полезным как в атаке, так и в защите, и это в его 36 лет! Действительно особенный игрок.