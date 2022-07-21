Алаба определился с позицией на будущий сезон – у Анчелотти были на него другие планы

Давид Алаба сказал Карло Анчелотти, что предпочитает играть в центре защиты в предстоящем сезоне, сообщает Relevo.

Австриец добился большого успеха в «Мадриде» в паре с Эдером Милитао. Футболистам удалось заменить Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, покинувших команду.

Однако, этим летом клуб подписал Антонио Рюдигера, и Карло Анчелотти собирался переместить Алабу на привычную для него позицию левого латераля, с Ферланом Менди в качестве дублера.

Но, похоже, что Давид хочет сохранить за собой роль, которую он играл в прошлом сезоне – в этом случае Анчелотти будет сложно выбрать основной состав. Видимо, одному из топовых защитников придется сидеть на скамейке в будущем сезоне.