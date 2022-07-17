640 млн евро на всех: как выглядит состав «Реала» из самых дорогих игроков

Этим летом состав «Реала» претерпел некоторые изменения. Вряд ли «сливочные» подпишут еще кого-то, однако некоторые игроки могут покинуть клуб этим летом.

Взгляните, как будет выглядеть состав «Реала» из самых дорогих футболистов клуба:

Вратарь: Тибо Куртуа – 60 миллионов евро.

Защита: Милитао — 60 млн евро, Рюдигер — 40 млн евро, Алаба — 55 млн евро, Менди — 40 млн евро.

Полузащита: Тчуамени — 60 млн евро, Камавинга — 55 млн евро, Вальверде — 70 млн евро.

Атака: Асенсио — 40 млн евро, Родриго — 60 млн евро, Винисиус — 100 млн евро.

Общая стоимость команды составляет 640 миллионов евро. Впечатляет, согласитесь.

Таких звезд, как Каземиро, Кроос и Бензема, мы посадили на скамейку запасных, ведь их трансферная стоимость снижается из-за возраста игроков.