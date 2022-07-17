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640 млн евро на всех: как выглядит состав «Реала» из самых дорогих игроков

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Ферлан Менди Ферлан Менди
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Эдер Милитао Эдер Милитао
Давид Алаба Давид Алаба
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Этим летом состав «Реала» претерпел некоторые изменения. Вряд ли «сливочные» подпишут еще кого-то, однако некоторые игроки могут покинуть клуб этим летом. 

Взгляните, как будет выглядеть состав «Реала» из самых дорогих футболистов клуба:  

Вратарь: Тибо Куртуа – 60 миллионов евро.

Защита: Милитао — 60 млн евро, Рюдигер — 40 млн евро, Алаба — 55 млн евро, Менди — 40 млн евро.

Полузащита: Тчуамени — 60 млн евро, Камавинга — 55 млн евро, Вальверде — 70 млн евро.

Атака: Асенсио — 40 млн евро, Родриго — 60 млн евро, Винисиус  — 100 млн евро.

Общая стоимость команды составляет 640 миллионов евро. Впечатляет, согласитесь. 

Таких звезд, как Каземиро, Кроос и Бензема, мы посадили на скамейку запасных, ведь их трансферная стоимость снижается из-за возраста игроков.

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