Имя Ройстона Дренте навсегда запомнится болельщикам «Мадрида». Голландец прибыл на «Бернабеу» в статусе восходящей звезды в 2007 году, но не оправдал возложенных на него ожиданий. Карьера футболиста пошла на спад, после «Мадрида» он отправился в «Эркулес», потом в «Эвертон» и в итоге в 2013 году очутился в «Алании». О своем пребывании во Владикавказе 35-летний Дренте рассказал RTV Rijnmond.

«Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это полностью разрушенный город. Хотя у меня было много денег, развлечений я там найти не мог».

«Этот опыт в России мне лучше забыть, водку мы пили регулярно, к этому было трудно привыкнуть. У нас водка была даже в автобусе команды. В России только так».

Во Владикавказе Дренте провел год, после чего сменил еще несколько клубов, а в январе 2021 года на правах свободного агента перебрался в «Расинг Мурсию», где выступает по сей день.