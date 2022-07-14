Лука Йович: «Для меня было честью работать с Анчелотти»

Лука Йович забил 4 гола в первом товарищеском матче за «Фиорентину», он был представлен в качестве нового игрока клуба во время предсезонки в Тренто. Футболист объяснил причины, по которым принял приглашение тосканского клуба.

О выборе «Фиорентины»

«Для меня удовольствие быть здесь и носить футболку «Фиорентины». Многие балканские футболисты играли значимые роли в этой команде – это подтолкнуло меня к решению».

О физической форме

«Все лето я буду тренироваться, думаю, что к старту сезона наберу оптимальную форму. У меня есть набольшая проблема с икроножной мышцей, но меня это не беспокоит».

О Душане Влаховиче

«У Душана отличная карьера в Италии, я постараюсь добиться подобных результатов. В сборной мы товарищи, но в Серии А будем соперниками. Он прекрасно отзывался об этом чемпионате и о «Фиорентине».

О «7» номере

«Он был единственным свободным и понравился мне, я впервые играю под «7» номером».

О Криштиану Роналду

«Меня вдохновляет Криштиану Роналду, лучший игрок всех времен. Надеюсь, что смогу сделать то же, что и он в Италии».

О Карло Анчелотти

«Я не говорил с ним в эти дни, но Карло – один из величайших тренеров в истории футбола, для меня было честью работать с ним».