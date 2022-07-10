Йович – один из самых провальных трансферов в истории «Реала»

Королевский клуб нашел для Луки Йовича новую команду: сербский нападающий продолжит карьеру в «Фиорентине». В пятницу стороны подписали контракт, и «фиалки» в своих социальных сетях демонстрируют явный энтузиазм относительно новичка команды.

Это была операция без трансфера, которую нужно понимать только с фискальной стороны, регулируемой итальянским правительством, и этот факт делает соглашение наиболее интересным для всех сторон. Только этим можно объяснить то, что «Мадрид» согласился не взимать плату за игрока сейчас и гарантировать себе 50% от суммы будущей продажи в течение следующих двух лет. В обмен на это «Фиорентина» берет на себя зарплату игрока, у которого был заключен контракт с «Мадридом» до 2025 года.

В обычных условиях «Мадрид», скорее всего, был бы вынужден выплатить игроку часть его очень высокой зарплаты, хотя клуб получил бы некоторую сумму за трансфер (текущая стоимость Йовича, по данным transfermarket, составляет 16 млн евро). Для «Мадрида» любая выплата зарплаты сербу, находящемуся в Италии, облагалась бы налогом в размере 45,5%, но для «Фиорентины», взявшей на себя все обязательства, с учетом действующего итальянского «закона Бекхэма», зарплата нападающего будет облагаться налогом в размере 24%, т.е. при (гипотетической) зарплате 5 млн евро нетто итальянский клуб будет платить 6,5 млн. «Мадрид», со своей стороны, освобождается от трехлетней зарплаты Йовича.

Сейчас, когда стороны достигли максимально выгодного соглашения, пришло время подвести итоги Йовича в «Реал Мадрид»: сербский нападающий, если он однажды не совершит триумфальное возвращение, несомненно, войдет в список худших трансферов в истории клуба по соотношению цена/качество. На данный момент 63 млн евро, которые «Мадрид» заплатил «Айнтрахту», делают Йовича восьмым самым дорогим трансфером в истории клуба. Никогда прежде Королевский клуб не платил так много за «девятку». Второй самой дорогой «девяткой» является Рональдо, перешедший из «Интера» за 45 млн, а третьим по стоимости – Карим Бензема, приобретённый у «Лиона» за 35 млн. Показатели обоих, особенно француза, не идут ни в какое сравнение с показателями Йовича, учитывая, что Карим стал самым выгодным приобретением за всю историю Королевского клуба.

Самые дорогие «девятки» «Мадрида»:

Йович («Айнтрахт») 63 млн евро

Роналдо («Интер») 45 млн евро

Бензема («Лион») 35 млн евро

Анелька («Арсенал») 35 млн евро

Мората («Ювентус) 30 млн евро

Хунтелаар («Аякс) 27 млн евро

Мариано Диас («Лион») 21,5 млн евро

Ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед») 15 млн евро

Игуаин («Ривер Плейт») 12 млн евро

Оуэн («Ливерпуль») 12 млн евро

Йович покинул «Мадрид», забив 3 гола в 51 матче (полгода он провел на правах аренды в «Айнтрахте»). В топ-10 самых дорогих приобретений серб стоит выше Кака (67 млн) и Азара (115 млн) по соотношению цена/качество. Кака, подписавший контракт в том же сезоне, что Бензема и Роналду, забил 29 голов и сделал 39 голевых передач в 120 матчах. Правда, он никогда не был тем Кака, который блистал в «Милане», но его физические проблемы были его главным врагом, равно как и жесткая конкуренция.

Нечто подобное происходит и с Азаром, который из-за травмы ранее прооперированного голеностопа остался вне игры. В любом случае, хотя его стоимость выше, чем у Кака и Йовича, и он является самым дорогим трансфером в истории клуба, на его счету 6 голов в 66 матчах. В отличие от Йовича, он уверен, что в этом году он сможет улучшить свои показатели после того, как перенес операцию по удалению пластины, которая доставляла ему столько проблем.

Йович, в свою очередь, не испытывал серьезных проблем с травмами в «Мадриде». Все указывает на проблему адаптации. Серб, прибывший с более чем приемлемым рекомендательным письмом – 40 голов в 93 матчах Бундеслиги – не справился с давлением «Бернабеу». Отец Йовича заявил несколько дней назад, что сделка с «Фиорентиной» покажет, кто был прав. С одной стороны, его сын, с другой – Зидан, затем Анчелотти, и Королевский клуб, который перестал верить в игрока.

Топ-10 самых дорогих приобретений «Мадрида»:

Азар (2019) «Челси» 115 млн евро

Бэйл (2013) «Тоттенхэм» 101 млн евро

Роналду (2009) «Манчестер Юнайтед» 96 млн евро

Чуамени (2022) «Монако» 80 млн евро

Зидан (2001) «Ювентус» 77,5 млн евро

Хамес Родригес (2014) «Монако» 75 млн евро

Кака (2009) «Милан» 67 млн евро

Йович (2019) «Айнтрахт» 63 млн евро

Луиш Фигу (2000) «Барселона» 62 млн евро

Милитао (2019) «Порту» 50 млн евро

Источник