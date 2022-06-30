Золотой парень Камавинга, единственный представитель «Мадрида» и фаворит в борьбе за награду Golden Boy

У награды Golden Boy должен появиться новый обладатель. Педри стал лауреатом в прошлом году, а в этом фаворитом считается Камавинга. Итальянское издание Tuttosport вручает премию на ежегодной основе футболистам моложе 21 года. Недавно был опубликован список из 100 претендентов – «Реал Мадрид» представляет только один игрок – Эдуарду Камавинга.

В этом случае качество важнее количества. У «Мадрида» всего один кандидат, но он в числе фаворитов. Хотя в списке много талантливых игроков, многие из них - полузащитники.

Никто не гарантирует, что именно Камавинга станет победителем, все решится народным голосованием. Напомним, как определяют счастливчика: сейчас есть 100 кандидатов, ежемесячно их количество будет сокращаться на 20 человек, таким образом к 15 октября у нас будет 20 финалистов. Имя победителя объявят на торжественном вечере в Турине.

Предварительный отбор является публичным, голосование проходит онлайн, но победителя из 20 кандидатов выберут 40 представителей спортивных изданий. Ни разу за всю историю премии лауреатом не становился игрок «Мадрида». В 2012 Golden Boy выиграл Иско, но он тогда еще выступал за «Малагу».

Камавинга может стать пионером. Он прибыл на «Бернабеу» прошлым летом за 30 млн евро. Его адаптация была медленной, он появлялся в стартовом составе всего в 4 из первых 16 туров, хотя для дебютного гола ему хватило 6 минут в матче с «Сельтой». Постепенно Камавинга набрал темп и уверенность в себе.

Как только это случилось, его талант засиял, а специализированный портал Transfermarkt оценил его в 55 млн евро. В завершившемся сезоне Камавинга отыграл 40 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. Лучшим для него стал матч с «МанСити», когда его команда была на грани вылета, он собрался с силами и помог завоевать «Мадриду» путевку в Париж.

В прошлом сезоне Камавинга с «Мадридом» выиграл Лигу Чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании. Уже три трофея у него в багаже. Мало кто сомневается, что он будет одним из самых успешных полузащитников в ближайшие 10 лет. «Мадрид» уверен, что Камавинга станет одним из столпов будущего стартового состава команды. Ему всего 19 лет, но он уже показал, что может быть приемником Каземиро, Крооса и Модрича – легендарного трио клуба. В будущем сезоне Чуамени, Камавинга и Вальверде сделают шаг вперед к неизбежному обновлению состава. За пределами поля Камавинга остается веселым парнем, сумевшим завоевать сердца болельщиков. А сейчас перед ним стоит задача завоевать трофей Golden Boy.

Победить игроку «Мадрида» будет непросто, в народном голосовании он набрал 18%, пока он второй, публика отдает предпочтение Пьеро Инкапье из «Байера», но в итоге он может довольствоваться наградой Web Golden Boy – она присуждается футболисту-лидеру народного голосования. Однако, 40 аккредитованных журналистов могут сделать другой выбор. Еще ни разу один футболист не брал оба трофея, например в прошлом году Педри был выбран журналистами, а народ проголосовал за Адейеми.

Одним из главных конкурентов Камавинги можно назвать Гави, представителя «Барселоны». 17-летний футболист уже попал в сборную Испании и в стартовый состав «сине-гранатовых».

Еще один фаворит – звезда «Боруссии» Джуд Беллингем, которого «Мадрид», якобы, хочет подписать следующим летом.

Также можно выделить Гравенберха («Аякс»), Мусиала («Бавария») и еще шесть представителей Ла Лиги: Нико («Барселона»), Бальде («Барселона»), Ансу Фати («Барселона»), Юнус Муса («Валенсия»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ереми Пино («Вильярреал»).