Топ-5 игроков «Реала», которые могут покинуть Мадрид этим летом

Этим летом «Реал» подписал Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера. Вероятнее всего, «сливочные» больше не порадуют болельщиков громкими подписаниями этим летом.

Однако несколько игроков скорее всего покинут клуб уже скоро, тогда команде Карло Анчелотти придется вновь устроить охоту на трансферном рынке.

Марсело, Иско и Бэйл уже покинули «Реал» бесплатно, при этом будущее еще как минимум пяти футболистов находится под вопросом.

Рассказываем о пяти футболистах, которые могут уйти из клуба в ближайшее время.

Дани Себальос

Дани Себальос провел всего 18 матчей за «Реал» в сезоне 2021/22, 11 из них – в Ла Лиге.

С приходом Тчуамени испанец будет еще реже выходить на поле, следующий год – последний по его контракту с Мадридом.

Ряд клубов внимательно следит за 25-летним футболистом, который был в аренде у «Арсенала» два года, прежде чем вернуться на «Бернабеу» в сезоне 2021/22.

Тони Кроос

Тони Кроос был важным игроком для «Реала» в прошлом сезоне, проведя на поле 44 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав три результативные передачи.

Однако контракт 32-летнего футболиста со «сливочными» истекает следующим летом, и в последнее время ходят слухи о его уходе.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» внимательно следят за развитием событий на фоне слухов о том, что Кроос не хочет подписывать новый контракт с «Реалом».

Хоть Тони и важен для команды, у Анчелотти есть много достойных вариантов для укрепления полузащиты.

Марко Асенсио

Будущее Марко Асенсио остается предметом многочисленных спекуляций: говорят, что 26-летний игрок может уйти уже этим летом.

Нападающий был постоянным игроком команды Анчелотти в прошлом сезоне, сыграв 42 матча во всех соревнованиях, забив 12 голов и сделав две результативные передачи.

Тем не менее, он немного уступал Родриго и Вальверде, а поскольку его контракт истекает в следующем году, кажется логичным, что клуб думает над его продажей.

Предположительно, «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании контракта с Асенсио этим летом, а мадридский «Реал» рассчитывает получить вознаграждение в размере около 35 миллионов фунтов стерлингов.

Мариано Диас

Сообщается, что Мариано Диас сказал «Реалу» о своем намерении покинуть клуб этим летом, желая играть как можно чаще.

28-летнему футболисту, чей контракт также закончится следующим летом, было трудно заявить о себе в сезоне 2021/22, он забил всего один гол и отдал лишь одну результативную передачу за 11 игр.

Лука Йович

Лука Йович не смог показать выдающуюся игру за «Реал», на его счету – три гола и пять передач в 51 матче во всех соревнованиях.

В прошлом сезоне серб забил только один гол и сделал три результативные передачи в 19 матчах, и, как говорят, «сливочные» готовы отпустить его этим летом.

Из-за высокой зарплаты Йовича клубам будет сложно его подписать, но, по сообщениям журналистов, «Фиорентина» ведет переговоры об аренде 24-летнего футболиста.

Центральный нападающий блистал во франкфуртском «Айнтрахте», забив 40 голов и отдав 10 передач в 93 матчах за немецкую команду, но на «Бернабеу» ему пришлось нелегко.

Как считаете, «Реал» расстанется с этими игроками?