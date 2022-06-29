Лучшие и худшие. Оцениваем трансферы «Мадрида» с лета 2019 года

«Реал Мадрид» строит интересный проект последние пару лет. После ухода Криштиану Роналду приоритеты клуба были совершенно определенными: трансферы молодых игроков, которые со временем заменят Карима Бензема, Луку Модрича, Тони Крооса, Марсело, Серхио Рамоса. Однако, «Мадрид» за это время подписал и несколько опытных игроков, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Последние сделки «Реал Мадрид» заключал с одними из сильнейших футболистов, но у клуба были и неудачи.

Давайте оценим каждый трансфер «сливочных» с лета 2019 года по шкале от 1 до 10, где 1 самая низкая оценка, а 10 – наивысшая.

Трансферы «Мадрида» летом 2019 года

Эден Азар: 1

Не для кого не будет сюрпризом такая низкая оценка трансферу Эдена Азара. Летом 2019 года «Реал Мадрид» вложил в эту сделку 120 млн евро, но так и не смог их отбить. За три сезона на «Бернабеу» Азар забил только 6 голов. Получается, 20 млн евро за гол.

Хотя это не целиком и полностью вина Азара, который много страдал из-за травм, реальность такова, что его трансфер пока худший в истории клуба. Бельгийцу 31 год, он получает большую зарплату, он полностью потерял свою ценность на трансферном рынке, на него нет потенциальных покупателей и даже аренда кажется невозможной. Есть надежда, что Эден вернется в свою лучшую форму до завершения контракта с «Мадридом».

Лука Йович: 2

Трансфер Азара можно смело назвать худшим, но покупка Луки Йовича за 65 млн евро не сильно лучше. Серб почти ничего не показал в «Мадриде».

На счету Йовича только один гол в Ла Лиге в прошлом сезоне, его пребывание в «Мадриде» выглядит крайне разочаровывающим, по сообщениям СМИ он собирается покинуть команду. Единственная причина, по которой в этом рейтинге ему присудили 2 балла вместо 1 заключается в том, что его стоимость была существенно ниже стоимости Азара, кроме того, Йович – молодой игрок, ему всего 24 года, он еще может проявить себя.

Эдер Милитао: 8

Эдер Милитао перешел в «Реал Мадрид» за 52 млн евро, чтобы заменить Серхио Рамоса. Хотя бразильцу еще далеко до Рамоса, он уже является одним из ключевых игроков «Мадрида». Он помог команде дважды выиграть Ла Лигу и один раз – Лигу Чемпионов.

Милитао сделал все, чтобы уход из клуба Рамоса и Варана был наименее болезненным. Ему всего 24 года, похоже, что оборона «Мадрида» в надёжных руках. В предстоящем сезоне бразильцу предстоит испытание конкуренцией с Рюдигером, но любом случае, деньги потраченные на Милитао можно считать удачным вложением.

Ферлан Менди: 6

«Мадрид» подписал Менди за 50 млн евро в 2019 году, чтобы заменить Марсело. Менди показал, что является высококлассным защитником, но травмы и недостаток навыков в атаке поставили место Менди в стартовом составе команды под вопрос.

Сейчас клуб подписал Рюдигера, Алаба может сместиться на левый фланг и окончательно вытеснить Менди из «основы». Ферлан стал ценным дополнением для «Мадрида», его трансфер заслуживает позитивной оценки. Но есть сомнения о его роли в будущем команды.

Родриго: 6.5

«Реал Мадрид» потратил 47 млн евро на Родриго, когда ему было всего 18 лет. Это огромная сумма для такого юного футболиста, но пока Родриго оправдывает свою стоимость. Он забил важнейшие голы в Лиге Чемпионов в противостояниях с «Челси» и «МанСити» в этом сезоне.

Но за пределами главного европейского турнира Родриго еще есть, что доказывать. За прошлый сезон у него всего 4 гола, он должен повысить свою результативность в будущем году, чтобы окончательно закрепиться в «основе» на правом фланге. Теперь, когда Марко Асенсио собирается уходить, у Родриго есть все шансы сделать это.

Трансферы «Мадрида» зимой 2021

Рейниер Жезус: 2

Жезус перешел в «Реал Мадрид» за 31 млн евро и сразу отправился в «Боруссию» на правах аренды. К сожалению, переезд в Германию оказался неудачным, бразилец не смог забить ни одного гола и не отметился ассистом. Жезусу всего 20 лет, поэтому надежда на его успех остается.

Посмотрим, где он окажется в следующем сезоне и сможет ли проявить себя. Но пока, похоже, что «Мадрид» неудачно вложил 31 млн евро.

Трансферы «Мадрида» летом 2021

Давид Алаба: 9

Алаба перешел в «Мадрид», как свободный агент прошлым летом, и это соглашение можно считать более чем удачным. Рамос и Варан покинули команду, «Мадрид» отчаянно нуждался в опытном защитнике в пару Милитао. Алаба был именно тем, кого искал клуб.

За 46 матчей в сезоне Алаба сыграл важнейшую роль в золотом дубле команды. Он спокоен с мячом, их дуэт с Милитао превосходно сработал, дав «Мадриду» стабильность в обороне, которой давно не хватало.

Алабу ждет интересное будущее в «Мадриде». Он может играть как в центре обороны, так и на левом фланге и даже в полузащите. В следующем сезоне Давид может еще больше проявить себя, тк клуб подписал Рюдигера. Трансфер Алабы точно окупился, австриец дает дополнительные возможности клубу, поэтому заслуживает высокой оценки.