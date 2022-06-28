Камавинга продолжает тренировки даже на каникулах

Камавинга, как и его товарищи по «Мадриду», сейчас наслаждается каникулами. В Греции футболист проводит свободное время с семьей и друзьями, но не забывает и о тренировках.

В своих социальных сетях полузащитник поделился кадрами, на которых видна его активная работа.

Камавинга выполняет упражнения с весом, занимается на велотренажере и делает большое количество упражнений, чтобы улучшить свою физическую форму.

Когда юный футболист вернется в Вальдебебас, чтобы начать предсезонку под руководством Антонио Пинтуса 8 июля, он будет в полной боевой готовности.