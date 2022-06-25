Этим летом «Реалу» необходимо укрепить одну позицию

В это летнее трансферное окно мадридский «Реал» еще не подписал нападающего.

Мариано и Лука Йович, скорее всего, покинут клуб. По данным издания Diario AS, у Диаса есть несколько предложений, а Йович ведет переговоры об аренде с «Фиорентиной» .

По информации издания Marca, если у «сливочных» не получится сохранить Борху Майораля, «Реалу» придется искать нового резервного центрфорварда.

Журналисты также подчеркивают, что «королевский клуб» подпишет лишь того игрока, который будет идеально дополнять Бензема.

Предположительно, клуб интересовался Раулем де Томасом и Эдином Джеко, но пока переговоры не сдвинулись с мёртвой точки.

Одно ясно точно ― «Реалу» нужен нападающий. Как считаете вы, какой футболист идеально вписался бы в систему «сливочных» и сумел образовать классную связку с Бензема?