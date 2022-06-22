Йович ждет, когда «Реал Мадрид» и «Фиорентина» договорятся

Лука Йович может стать первым футболистом «Мадрида», нашедшим новую команду этим летом. Со «сливочными» уже попрощались Иско, Марсело и Бэйл, а сейчас пришло время серба.

«Реал Мадрид» и «Фиорентина» близки к соглашению по Луке Йовичу. Сам футболист тоже положительно смотрит на перемены.

«Реал Мадрид» никогда не скрывал, что хочет продать Йовича, «Фиорентина» хотя бы на первый сезон больше склоняется к аренде, что не совсем устраивает «Мадрид». По обязательному праву выкупа также нет полного согласия.

Карло Анчелотти не рассчитывает на Йовича и не видит в нем потенциального дублера Карима Бензема. В похожей ситуации находится и Борха Майораль, но с ним пока нет никакой спешки. Ожидается, что он перейдет в «Хетафе» на правах аренды.

Лука Йович находится в поиске игрового времени, которого не получал в «Мадриде». Ему не доверял Зидан, на него не рассчитывал Анчелотти. Дорогостоящий трансфер серба в «Реал Мадрид» не оправдал себя.