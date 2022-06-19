«Он действительно хорош в Fortnite». Месут Озил решил уйти из футбола и стать киберспортсменом

Агент Месута Озила рассказал о планах футболиста... в киберспорте!

«Когда Месут завершит карьеру, он станет профессиональным геймером. Он будет больше заниматься киберспортом, играть сам и, возможно, станет киберспортсменом.

Честно говоря, он действительно хорош в Fortnite. Я не удивлюсь, если он начнет выступать на соревнованиях.

Он владеет командой — M10 Esports, в которую входят составы по FIFA и Fortnite. У него есть буткемп в Германии», – заявил агент Эркут Согут.

В данный момент Озил выступает за «Фенербахче». В марте футболиста исключили из состава клуба из-за конфликта с тренером.

Во время матча 30-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Коньяспором» (2:1), Озил вступил в словесную перепалку с исполняющим обязанности главного тренера команды Исмаилом Карталом. Немца заменили в перерыве той игры.

Месут покинул «Арсенал» зимой 2021 года после конфликта с тренером Микелем Артетой.

Похоже, футбол Месуту уже совсем не интересен.