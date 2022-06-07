«Реал Мадрид» нашел приемника Модрича в «Ренне»

«Реал Мадрид» приглядывается к Ловро Маеру, хорватскому полузащитнику, представляющему «Ренн». По информации Fichajes.com, «ПСЖ» и «Лейпциг» также интересуются 24-летним игроком.

Ловро Маер завершил сезон, забив 11 голов и сделав 13 результативных передач, его контракт с «Ренном» рассчитан до 2026 года, и клуб не хочет расставаться с ним. Fichajes.com сообщает, что «Реал Мадрид» рассматривает Маера в качестве приемника Луки Модрича.

Хорват может встретиться в «Мадриде» со своим бывшим одноклубником по «Ренну» - Камавингой.