«Нельзя забывать откуда ты пришел»: Коке прокомментировал высказывание Куртуа

Перед финалом Лиги Чемпионов, завершившимся победой «Мадрида», Тибо Куртуа заявил:

«Сейчас я на правильной стороне истории». Это отсылка к предыдущему финалу Тибо в главном турнире Европы в 2014 году, в котором он защищал ворота «Атлетико» и уступил «Мадриду».

Эти слова очень плохо восприняли болельщики «красно-белого» клуба, вплоть до того, что почетная табличка с именем Куртуа рядом с «Ванда Метрополитано» подверглась вандализму.

Капитан «Ателико» Коке ответил на слова Тибо Куртуа, находясь в расположении сборной Испании.

«Вне зависимости от «плохих» и «хороших» сторон, мы команда с фантастическими болельщиками. Нельзя забывать откуда ты пришел, нужно стараться проявлять максимальное уважение. Не надо придавать большого значения его словам, это его мнение, нужно его уважать. Слова Тибо уже в прошлом».

«С моей точки зрения, он ошибся. Нужно помнить, откуда ты пришел», - отметил Коке, признав заслуги Куртуа в успехе «Мадрида».

«Конечно, победа справедлива. «Реал Мадрид» провел невероятный сезон в Лиге Чемпионов. Они выбили сильнейших соперников, не говоря уже о ремонтадах. До тех пор, пока не прозвучал свисток, матч не закончен. Они выиграли турнир, потому что заслужили эту победу. Они чемпионы и не важно, каким образом был выигран турнир, в итоге все запомнят сам факт победы».