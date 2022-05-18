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Сложный выбор Карло Анчелотти перед финалом Лиги Чемпионов

Родриго Гоэс Родриго Гоэс
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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Осталось чуть больше 10 дней прежде чем будет принято, возможно, ключевое решение для финала в Париже. Сейчас у Карло Анчелотти есть 12 игроков «основы», но он не сможет их всех выставить с первых минут против «Ливерпуля». Итальянец говорил загадками в Кадисе после ничьей 1-1 в предпоследнем туре Ла Лиги.

«Вальверде и Родриго в «основе» в Париже? Может быть да, а может и нет».

Между тем, после матча с «Леванте» Анчелотти отметил: «Феде и Родриго будут играть в финале». Но конечно, тут есть загвоздка. Фраза Карло вовсе не означает, что оба футболиста выйдут с первых минут. Единственный шанс, что и Феде, и Родриго появятся в «основе» – это если из «основы» уберут Крооса, что случалось только в случае травм или ротаций, но чего нельзя исключать, учитывая, что Анчелотти регулярно стал заменять немца.

Он сделал это во время трех ключевых матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Против «ПСЖ» Кроос сел на скамейку на 57-й минуте, против «Челси» на 73-й, против «Сити» на 68-й.  Учитывая, что матчи с англичанами завершились в дополнительное время, Кроос едва ли сыграл половину ответных встреч, которые стали определяющими для «Мадрида».

Система Карло Анчелотти 4-3-3 может при необходимости измениться на 4-4-2, но это зависит от игроков на поле. Вальверде кажется незаменимым в этих ситуациях, учитывая невероятную физическую форму, которую он демонстрирует и которая может пригодиться против полузащиты «Ливерпуля». Также у Вальверде есть еще одно мощное оружие: дальний удар.

Принести в жертву Родриго будет непросто. Он явно делает заявку на место в стартовом составе, но вполне возможно, что он вернется к роли запасного, чтобы перевернуть игру, как это было с «Челси» в четвертьфинале. Родриго может освежить атаку «Мадрида» и усилить опасность во втором тайме. Даже если придется немного отсрочить появление таланта, на счету которого 6 голов за последний месяц соревнований, а два гола «Сити» уже вошли в историю, финал – это финал, а Карло знает, как играть в финале. Он также знает, как побеждать в финале с «Мадридом».

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