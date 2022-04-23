«Это позор»: тренер сборной Уэльса о нападках испанской прессы на Бэйла

Тренер сборной Уэльса Роб Пейдж назвал нападки испанской прессы на Гарета Бэйла «позором».

Валлийский тренер рассказал Daily Mail о ситуации Бэйла в «Мадриде».

«Это позор», — сказал Пейдж о нападках прессы на футболиста. «То, через что он прошел, ужасно, но у этого парня психологическая устойчивость, которой я раньше не видел. Он самый оптимистичный парень», — сказал Пейдж.

Пейдж похвалил Бэйла за то, как он помог новым игрокам интегрироваться в национальную команду.

«Когда (вингер «Хаддерсфилда») Сорба Томас приехал в ноябре, он видел Гарета только в ФИФА. Но Гарет подошел и заговорил с ним. У Сорбы были широко раскрытые глаза. Вы не поверите, сколько времени Гарет провел с ним. Он отличный парень, и нам очень повезло, что он у нас есть», — добавил валлийский тренер.